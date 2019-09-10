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Rusya'nın enerji gelirleri düştü
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9, doğal gaz ihracatı gelirleri yüzde 5,3 azaldı. Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı...
Ekonomi 10.09.2019, 14:39 10.09.2019, 18:58
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9, doğal gaz ihracatı gelirleri yüzde 5,3 azaldı.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı gelirleri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 69,3 milyar dolara düştü. Bu dönemde doğal gaz ihracatı gelirleri ise yüzde 5,3'lük azalışla 25,7 milyar dolara geriledi.
Ocak-temmuz döneminde Rusya’nın kömür ihracatı gelirleri yüzde 9,1 artarak 9,8 milyar dolara, ihracat hacmi de yüzde 9,1 artarak 118,4 milyon tona çıktı.
Rusya, geçen yıl petrol ihracatından toplam 129 milyar dolar, doğal gaz ihracatından ise toplam 49,1 milyar dolar gelir elde etmişti.
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