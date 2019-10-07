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Rusya'dan "tahıl OPEC'i kurulsun" önerisi

- Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı Rusya, küresel tahıl sektörü için OPEC benzeri yapı kurulmasını teklif etti

Ekonomi 07.10.2019, 16:05
Rusya'dan
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MOSKOVA (AA) - Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe OPEC benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti.

Rusya Hükümeti Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gordeyev’in Almanya’yı ziyaret ettiği ve ziyaret kapsamında Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Gordeyev ile Klöckner'in küresel tahıl piyasalarındaki gelişmeleri ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe OPEC benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti." denildi.

Son 5 yılda tarım sektörü yaklaşık yüzde 20 büyüyen Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunuyor.

#almanya #rusya #tahıl
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