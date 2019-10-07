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Rusya'dan "tahıl OPEC'i kurulsun" önerisi
- Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı Rusya, küresel tahıl sektörü için OPEC benzeri yapı kurulmasını teklif etti
Ekonomi 07.10.2019, 16:05
MOSKOVA (AA) - Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe OPEC benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti.
Görüşmede, Gordeyev ile Klöckner'in küresel tahıl piyasalarındaki gelişmeleri ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe OPEC benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti." denildi.
Son 5 yılda tarım sektörü yaklaşık yüzde 20 büyüyen Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunuyor.
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