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Rusya'nın uluslararası rezervleri yükseldi

- Ülkenin uluslararası rezervleri, eylülde 530,9 milyar dolara çıktı

Ekonomi 07.10.2019, 17:42
Rusya'nın uluslararası rezervleri yükseldi
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MOSKOVA (AA) - Rusya'nın uluslararası rezervleri, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 530,9 milyar dolara ulaştı.

Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervlere ilişkin eylül verilerini yayınladı. Buna göre, ülkenin uluslararası döviz rezervleri eylülde bir önceki aya göre 0,3 artarak 530,9 milyar dolara çıktı.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle düşen uluslararası rezervlerini 2014'ten bu yana ilk defa Haziran 2019'da 500 milyar dolarlık seviyeye yükseltmişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Rezervlerin 500 milyar dolar seviyesinde bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli. Rezervlerimizi daha da artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, Ağustos 2008’de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

#altın #dolar #rezerv #rusya
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