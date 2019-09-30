Son Dakika
Başkan Altınok'tan Cemevi için arsa tahsisi
Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019
İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yatıp serbest bırakıldı

Sahibinden.com Muğla'da kurumsal üyeleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sahibinden.com, Muğla'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi.Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle kurumsal üyelerinin hayatına değer...

Ekonomi 30.09.2019, 10:37 30.09.2019, 10:39
Sahibinden.com Muğla'da kurumsal üyeleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sahibinden.com, Muğla'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle kurumsal üyelerinin hayatına değer katan şirket, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin önemli merkezlerinden biri olan Muğla'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyelerini ağırlayan sahibinden.com, toplantıda yeni teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu hizmetlerini tanıttı.

Sahibinden.com, gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Gayrimenkul #emlak #ekonomi #kurumsal üye #sahibinden #muğla
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@