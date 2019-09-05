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Sahte trafik cezası uyarısı

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulunuldu.

Ekonomi 05.09.2019, 15:39 05.09.2019, 16:53
Sahte trafik cezası uyarısı

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulunuldu.

Başkanlıktan yapılan duyuruya göre, GİB'in adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte e-postaların gönderildiği tespit edildi.

Bu e-postalarla, sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor.

Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması gerekiyor.

GİB tarafından, trafik para cezası işlemlerinde kesinlikle e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunulmuyor.

Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için adli makamlara da iletilmesi önem taşıyor.

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#eposta #Gelir İdaresi Başkanlığı
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