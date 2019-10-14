Sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 geriledi
Sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı.
Sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.
(İHA)
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