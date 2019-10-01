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Şanlıurfa'da borcu bulunan 6 sulama birliğinin elektriği kesildi

ŞANLIURFA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Şanlıurfa'daki borcu bulunan 25 sulama birliğinden toplam borcu 342 milyon liraya ulaşan 6'sının elektriğini kesti. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, tamamı Şanlıurfa'da...

Ekonomi 01.10.2019, 14:14 01.10.2019, 15:39
Şanlıurfa'da borcu bulunan 6 sulama birliğinin elektriği kesildi
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ŞANLIURFA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Şanlıurfa'daki borcu bulunan 25 sulama birliğinden toplam borcu 342 milyon liraya ulaşan 6'sının elektriğini kesti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, tamamı Şanlıurfa'da bulunan 25 sulama birliğinin toplam borcunun 464 milyon 403 bin 374 lira olduğu hatırlatıldı.

Borç nedeniyle ortaya çıkan durumun sürdürülebilir olmadığı ve borcunu ödemeyen birliklere enerji verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan uyarıya rağmen borcunu ödemeyen 6 sulama birliğinin elektriği kesildi. Sadece 6 sulama birliğinin borcu 342 milyon liraya ulaştı. Uzun süreden bu yana borçların ödenmesi için sulama birlikleriyle temas halinde bulunuyoruz. Ancak tüm iyi niyetli girişimlerimiz ve yapılan uyarılarımıza rağmen ödeme gerçekleşmeyince, diğer abonelerimizin bu durumdan daha fazla etkilenmemesi adına yasal haklarımızı kullanmak zorunda kaldık."

#Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) #sulama birliği #Şanlıurfa #tarım
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