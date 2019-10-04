ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Antep fıstığının kilogramı 46,97 liradan satıldı.

Borsadagören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyleÜrün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kütlü pamuk Kg 3,33 3,33Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,06 3,06Mısır Kg 1,01 1,01Antep fıstığı Kg 46,97 46,97



