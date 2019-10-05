Sarımsağın fiyatı yüzde 45 arttı
Doğu Marmara Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 45,16 ile Sarımsak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 18,80 ile Limon oldu.
Ekonomi 05.10.2019, 11:20
Doğu Marmara Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 45,16 ile Sarımsak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 18,80 ile Limon oldu.
Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -18,80 ile Limon olurken onu da yüzde -17,55 ile kuru soğan, yüzde -14.71 ile elma, yüzde -11.30 ile çocuk tişörtü ve yüzde -8.01 ile tavuk eti takip etti.
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, yüzde 1,02 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 7. istatistiki bölge olmuştur.(Ali Yıldız/İHA)
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