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Sarımsağın fiyatı yüzde 45 arttı

Doğu Marmara Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 45,16 ile Sarımsak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 18,80 ile Limon oldu.

Ekonomi 05.10.2019, 11:20
Sarımsağın fiyatı yüzde 45 arttı
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Doğu Marmara Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 45,16 ile Sarımsak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 18,80 ile Limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 45,16 ile Sarımsak oldu. Sarımsağı, yüzde 34.44 artış ile kabak, yüzde 28.16 artış ile patlıcan, 16.23 ile dolmuş ücretleri ve yüzde 14.48 artış ile doğalgaz takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -18,80 ile Limon olurken onu da yüzde -17,55 ile kuru soğan, yüzde -14.71 ile elma, yüzde -11.30 ile çocuk tişörtü ve yüzde -8.01 ile tavuk eti takip etti.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, yüzde 1,02 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 7. istatistiki bölge olmuştur.

(Ali Yıldız/İHA)
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