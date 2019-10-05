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Sarımsak ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti düşürüldü.
Ekonomi 05.10.2019, 10:18 05.10.2019, 10:42
ANKARA (AA) - Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti düşürüldü.
Ticaret Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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