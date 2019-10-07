Savunma ve havacılık sektörü ihracatta rekor tazeledi
- Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1,9 milyar dolar oldu - Savunma ve havacılık sanayisi ürünlerine en fazla talep, 595,2 milyon dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği ABD'den geldi - İller bazındaki sektör ihracatında Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre 11 basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti
İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Savunma ve havacılık sektörü, yılın 9 ayındaki ihracatını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artırarak 1,9 milyar dolara çıkardı. Böylece, sektör söz konusu dönemde gerçekleştirilen en yüksek ihracat rakamına ulaşmış oldu.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 3 çeyreğinde dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.
Türkiye'nin ihracatı bu dönemde yüzde 2,6 artış gösterdi. Savunma ve havacılık sektörü ise yüzde 37,7'lik ihracat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 346 milyon 869 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 855 milyon 274 bin dolara ulaştı.
Söz konusu dönemdeki ihracat artışında savunma ve havacılık sektörünü yüzde 18,9 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 17,6 ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve yüzde 11,3 ile fındık ve mamulleri takip etti.
- En fazla talep ABD'den
Yılın 9 ayında, savunma ve havacılık ihracatının yüzde 17,1 arttığı ABD, 595 milyon 248 bin dolarla sektörün dış satımında ilk sırayı korudu.
ABD'yi, 184 milyon 776 bin dolarla Almanya izledi. Almanya'ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttı.
Katar'a dış satım yüzde bin 336,6 artışla 138 milyon 753 bin dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde bin 763,8 artışla 96 milyon 454 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
- Antalya'dan savunma ihracatında sıçrama
Savunma ve havacılık sektöründe ilk 9 ayda en fazla ihracata imza atan il Ankara oldu. Söz konusu dönemde sektör ihracatının yüzde 44,4'ünü başkent Ankara tek başına sırtladı.
Ankara'nın savunma ve havacılık ihracatı, 2019'un ilk üç çeyreğinde 825 milyon 313 bin dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,6 yükseliş kaydetti.
Başkentin ardından en fazla savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştiren il, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 74,1 artırarak 490 milyon 964 bin dolara çıkaran İstanbul oldu.
Savunma ve havacılık ihracatında üçüncü sırayı alan Eskişehir'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artarak 341 milyon 215 bin dolara yükseldi.
Geçen yılın ocak-eylül döneminde 15'inci sırada yer alan Antalya, bu yıl dördüncü sıraya yerleşti. Antalya'nın savunma ve havacılık sektörü ihracatı bu dönemde yıllık bazda yüzde bin 964 artarak 43 milyon 377 bin dolar oldu.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:21
|Güneş
|06:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2