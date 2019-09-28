Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1257. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 285 bin 345 lira 36 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 152 kişi 5 bin 496 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 899 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 142 bin 695 kişi ise 11 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

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