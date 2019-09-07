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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 880 bin 114 lira 85 kuruş ikramiye kazandı

Ekonomi 07.09.2019, 21:42
Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1251. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 880 bin 114 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 31 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 642 kişi 85 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 392 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

#çekiliş #Milli Piyango İdaresi #Sayısal Loto
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