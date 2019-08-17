Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları 17 Ağustos Cumartesi günü yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) idaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişe noter eşlik ediyor. Son 6 çekilişte de devreden büyük ikramiye tutarının 12 milyon TL’yi geçmesi bekleniyordu. Şans oyunu sevenler Sayısal Loto 1245. çekilişini kaçırmamak istiyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ 17 Ağustos Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) düzenliyor. Büyük ikramiyenin son 6 çekilişte devretmesi ve 12 milyon TL’yi aşması şans oyunu sevenleri heyecanlandırdı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Haberimiz içerisinden 17 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz

17 AĞUSTOS MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

17 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 04, 06, 17, 39, 41, 42

14 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

14 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 01, 34, 35, 36, 37, 38

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, üzerinde birden kırk dokuza değin sayılar bulunan ve bir küre içinde döndürülen kırk dokuz küçük top arasından bir bir bırakılan altı küçük topla çekiliş yapılan, düşen altı toptaki sayıları belli kurallara göre bilmeye dayanan, parayla oynanan bir talih oyunu.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

