Sebze meyve fiyatları dibi gördü

Enflasyonun tek hanelere düşmesi sebze ve meyve fiyatlarına da yansıdı. Market tezgahlarından da destek gelmesiyle sebze ve meyve fiyatları dibi gördü.

Enflasyonun tek hanelere düşmesi sebze ve meyve fiyatlarına yansıyarak vatandaşların yüzünü güldürdü. Fiyatların düşmesine market tezgahlarından da destek gelmesiyle sebze ve meyve fiyatları dibi gördü. İstanbul genelinde mağazaları olan bir firmanın Kağıthane Şubesinde kuruluş yıl dönümüne özel yapılan indirimlerle vatandaşlar sebze ve meyve alışverişlerini pazardan daha ucuza gerçekleştirdi. Kuruluş yıl dönümü kutlamasına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katılarak mağazaya hayırlı işler dileğini iletti. Sebze ve meyve fiyatlarının makul seviyelere düştüğünün altını çizen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ’’Tüm esnafımızın yanındayız. Vatandaşlarımız alışverişlerini rahatça gerçekleştiriyor mevcut ekonomik şartlarda. Vatandaşlarımıza hizmetlerimiz devam edecek’’ şeklinde konuştu.

"KARABORSACI VE STOKÇULARIN ORTADAN KALKMASIYLA EKONOMİ CANLANDI’’

Patates ve soğan üzerinden uzun bir süre manipülasyon ve algı operasyonu yapıldığını belirten mağaza sahibi Mehmet Altun, ’’Patates ve soğan üzerinden uzun bir süre manipülasyon ve algı operasyonları yapıldı. Ancak şuanda fiyatların ucuzladığını görüyorsunuz. Fiyatlarımız şuan dip durumlarda. Patatesin kilosunu 1 lira 39 kuruşa, soğanın kilosunu ise 99 kuruştan vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bunu gören vatandaşlarımızda sağ olsunlar bizi tercih ediyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Fiyatların dibe vurmasında karaborsacıların ortadan kalkması ekonomimizi canlandırdı. Biz taşın altına elimizi koymaya her zaman hazırız yeter ki vatandaşlarımız mutlu olsun’’ ifadelerini kullanarak piyasanın son derece iyi olduğunu vurguladı.

‘’ VATANDAŞTAN STOKÇUYA TEPKİ’’

Market fiyatlarının pazar fiyatlarından daha uygun olduğunu belirten bir vatandaş,’’ İnsanlarımız neyin ne olduğunu bilmiyor. Stok yapıyorlar patates pahalanıyor. Stoklarda bulunanlar çürüyor ama satmıyorlar. Ancak şuan fiyatlar çok iyi. Sel felaketlerine rağmen fiyatlar uygun. Hatta pazardan daha uygun olduğunu söyleyebiliyorum. Pazarda beş kilosu 10 lira olan soğan burada kilosu 1 liradan satışa sunuluyor’’ ifadelerini kullandı.

(İHA)