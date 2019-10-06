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Seramiksan'dan Gold Calacatta serisi

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın, zarafet ve çağdaş tasarımı bir araya getiren Gold Calacatta serisi, beyaz zemin üzerine benzersiz gold damarları ile modern mimariye sıcak altın dokunuşları katıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre,...

Ekonomi 06.10.2019, 11:40
Seramiksan'dan Gold Calacatta serisi
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İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın, zarafet ve çağdaş tasarımı bir araya getiren Gold Calacatta serisi, beyaz zemin üzerine benzersiz gold damarları ile modern mimariye sıcak altın dokunuşları katıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Seramiksan, son yılların popüler dekorasyon trendlerinden olan mermeri, şık ve modern tasarımıyla yeniden yorumladı.

Seramiksan'ın, zarafet ve çağdaş tasarımı bir araya getiren Gold Calacatta serisi, beyaz zemin üzerine benzersiz gold damarları ile modern mimariye sıcak altın dokunuşları katıyor.

Seramiksan'ın ilk kez Cersaie Fuarı’nda sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunduğu Gold Calacatta serisi, dünyaca ünlü Calacatta mermerinden ilham alarak tasarlandı. 60x120 ve 60x60cm porselen karo olarak üretilen seri, mekanlara parlaklık ve ışıltı katıyor.

#Seramiksan
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