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Serbest piyasada altın fiyatlar
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,80 lira oldu.
Ekonomi 31.07.2019, 13:23
İstanbul Kapalıçarşı’da 254,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,80 liradan, bin 678 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 699 liradan, 232,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236,20 liradan, bin 640 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 660 liradan, 820 liradan alınan Yarım Ziynet 830 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satılıyor.(İHA)
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