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Serbest piyasada altın fiyatları- 02 Eylül 2019

Serbest piyasada altın fiyatları- 02 Eylül 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284,20 lira oldu.

Ekonomi 02.09.2019, 12:49 02.09.2019, 14:26
Serbest piyasada altın fiyatları- 02 Eylül 2019
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 284,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 284,20 liradan, bin 873 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 894 liradan, 259 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 263 liradan, bin 830 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 850 liradan, 915 liradan alınan Yarım Ziynet 925 liradan ve 458 liradan alınan Çeyrek Ziynet 463 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Serbest piyasada altın fiyatları 02 Eylül 2019 #altın fiyatları #ekonomi #altın
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