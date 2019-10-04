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Serbest piyasada altın fiyatları 04 Ekim 2019
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira oldu.
Ekonomi 04.10.2019, 13:29 04.10.2019, 14:11
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 276,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,70 liradan, bin 822 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 843 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 781 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 801 liradan, 890 liradan alınan Yarım Ziynet 900 liradan ve 445 liradan alınan Çeyrek Ziynet 450 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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