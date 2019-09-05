Son Dakika
İnegöl Belediyespor'da transfer
Eskrimde sezonun ilk madalyası Minuto'dan geldi
Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde
Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
İş Bankası ve Nestpay arasında iş birliği
Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
"Doğru zeminde politika yapmamız lazım"
Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı
"Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu"

Serbest piyasada altın fiyatları - 05 Eylül 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,60 lira oldu.

Ekonomi 05.09.2019, 13:32 05.09.2019, 14:28
Serbest piyasada altın fiyatları - 05 Eylül 2019
banner63

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 282,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,60 liradan, bin 861 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 882 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 819 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 839 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#serbest piyasa #Serbest piyasada altın fiyatları #haberler ankara #ekonomi #altın #altın fiyatları
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@