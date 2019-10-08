Serbest piyasada altın fiyatları - 08 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 280 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280,20 liradan, bin 847 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 868 liradan, 255,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259,50 liradan, bin 805 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 825 liradan, 902 liradan alınan Yarım Ziynet 912 liradan ve 451 liradan alınan Çeyrek Ziynet 456 liradan satılıyor.

(İHA)