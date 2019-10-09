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Serbest piyasada altın fiyatları 09 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,40 lira oldu.

Ekonomi 09.10.2019, 17:23 09.10.2019, 17:32
Serbest piyasada altın fiyatları 09 Ekim 2019
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 283,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,40 liradan, bin 866 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 887 liradan, 258,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262,30 liradan, bin 824 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 844 liradan, 912 liradan alınan Yarım Ziynet 922 liradan ve 456 liradan alınan Çeyrek Ziynet 461 liradan satıldı.

(İHA)

#ekonomi #altın
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