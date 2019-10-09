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Serbest piyasada altın fiyatları 09 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282 lira oldu.

Ekonomi 09.10.2019, 13:21 09.10.2019, 13:32
Serbest piyasada altın fiyatları 09 Ekim 2019
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 281,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282 liradan, bin 860 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 881 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 817 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 837 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 454 liradan alınan Çeyrek Ziynet 459 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#altın #ekonomi #altın fiyatları #serbest piyasa
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