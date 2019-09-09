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Serbest piyasada altın fiyatları - 09 Eylül 2019
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,60 lira oldu.
Ekonomi 09.09.2019, 13:26 09.09.2019, 13:34
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 278,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,60 liradan, bin 835 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 856 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 793 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 813 liradan, 897 liradan alınan Yarım Ziynet 907 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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