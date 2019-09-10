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Serbest piyasada altın fiyatları - 10 Eylül 2019
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,80 lira oldu.
Ekonomi 10.09.2019, 17:29 10.09.2019, 17:48
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 278,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,80 liradan, bin 836 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 857 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 794 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 814 liradan, 897 liradan alınan Yarım Ziynet 907 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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