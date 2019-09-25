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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280 lira oldu.
Ekonomi 25.09.2019, 17:42
İstanbul Kapalıçarşı’da 279,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280 liradan, bin 844 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 865 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 802 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 822 liradan, 901 liradan alınan Yarım Ziynet 911 liradan ve 451 liradan alınan Çeyrek Ziynet 456 liradan satıldı.(İHA)
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