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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,20 lira oldu.
Ekonomi 02.10.2019, 13:15
İstanbul Kapalıçarşı’da 274 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,20 liradan, bin 806 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 827 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 765 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 785 liradan, 882 liradan alınan Yarım Ziynet 892 liradan ve 441 liradan alınan Çeyrek Ziynet 446 liradan satılıyor.(İHA)
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