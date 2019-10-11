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Serbest piyasada altın fiyatları 11 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,20 lira oldu.

Ekonomi 11.10.2019, 13:09 11.10.2019, 13:23
Serbest piyasada altın fiyatları 11 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 283 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,20 liradan, bin 865 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 886 liradan, 258 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262 liradan, bin 822 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 842 liradan, 911 liradan alınan Yarım Ziynet 921 liradan ve 456 liradan alınan Çeyrek Ziynet 461 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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