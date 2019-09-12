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Serbest piyasada altın fiyatları - 12 Eylül 2019
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275 lira oldu.
Ekonomi 12.09.2019, 17:40 12.09.2019, 17:54
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 274,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275 liradan, bin 811 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 832 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 770 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 790 liradan, 885 liradan alınan Yarım Ziynet 895 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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