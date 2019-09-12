Serbest piyasada altın fiyatları - 12 Eylül 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 278 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,20 liradan, bin 832 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 853 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 790 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 810 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satılıyor.

(İHA)