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Serbest piyasada altın fiyatları - 13 Eylül 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,60 lira oldu.

Ekonomi 13.09.2019, 17:36 13.09.2019, 17:44
Serbest piyasada altın fiyatları - 13 Eylül 2019
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 274,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,60 liradan, bin 808 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 829 liradan, 250,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254,25 liradan, bin 767 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 787 liradan, 884 liradan alınan Yarım Ziynet 894 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#serbest piyasa #altın fiyatları #ekonomi #altın
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