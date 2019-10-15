Son Dakika
Yaralıya yardıma gidenlere de havan topu atılmış
Üsteğmen Bozbıyık’ın acı haberi baba ocağına ulaştı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü yandaşları, Almanya’da Türk dükkanlarına saldırdı
"Bin kilometre karelik alanı terörden kurtardık"
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldi

Serbest piyasada altın fiyatları 15 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284,20 lira oldu.

Ekonomi 15.10.2019, 12:56 15.10.2019, 14:21
Serbest piyasada altın fiyatları 15 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 284 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 284,20 liradan, bin 872 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 893 liradan, 259 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 263 liradan, bin 829 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 849 liradan, 915 liradan alınan Yarım Ziynet 925 liradan ve 457 liradan alınan Çeyrek Ziynet 462 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#satış #altın #serbest piyasa #ekonomi
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:52
Öğle 12:39
İkindi 15:45
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@