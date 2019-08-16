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Serbest piyasada Altın fiyatları 16 Ağustos 2019'da ne kadar oldu? Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları....
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,70 lira oldu.
Ekonomi 16.08.2019, 17:36 16.08.2019, 17:43
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 271,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,70 liradan, bin 789 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 810 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 749 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 769 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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