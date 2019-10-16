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Serbest piyasada altın fiyatları 16 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,60 lira oldu.

Ekonomi 16.10.2019, 13:05 16.10.2019, 13:13
Serbest piyasada altın fiyatları 16 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 281,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281,60 liradan, bin 854 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 875 liradan, 256,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260,50 liradan, bin 812 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 832 liradan, 906 liradan alınan Yarım Ziynet 916 liradan ve 453 liradan alınan Çeyrek Ziynet 458 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#ekonomi #serbest piyasa #altın #fiyat #satış
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