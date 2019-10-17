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Serbest piyasada altın fiyatları 17 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,80 lira oldu.

Ekonomi 17.10.2019, 13:14 17.10.2019, 15:19
Serbest piyasada altın fiyatları 17 Ekim 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 281,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281,80 liradan, bin 856 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 877 liradan, 257 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261 liradan, bin 814 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 834 liradan, 907 liradan alınan Yarım Ziynet 917 liradan ve 453 liradan alınan Çeyrek Ziynet 458 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#fiyat #altın #serbest piyasa #ekonomi
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