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Serbest piyasada altın fiyatları - 18 Eylül 2019
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira oldu.
Ekonomi 18.09.2019, 13:09 18.09.2019, 13:17
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 275 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,20 liradan, bin 812 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 833 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 771 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 791 liradan, 886 liradan alınan Yarım Ziynet 896 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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