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Serbest piyasada altın fiyatları... 22 Ağustos 2019 Altında hareketlilik sürüyor!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,50 lira oldu.

Ekonomi 22.08.2019, 17:28 22.08.2019, 17:39
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Serbest piyasada altın fiyatları... 22 Ağustos 2019 Altında hareketlilik sürüyor!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 278,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,50 liradan, bin 834 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 855 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 792 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 812 liradan, 896 liradan alınan Yarım Ziynet 906 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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