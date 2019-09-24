Serbest piyasada altın fiyatları - 24 Eylül 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 277,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 789 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 809 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satılıyor.

(İHA)