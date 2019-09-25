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Serbest piyasada altın fiyatları - 25 Eylül 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 lira oldu.

Ekonomi 25.09.2019, 13:25 25.09.2019, 13:34
Serbest piyasada altın fiyatları - 25 Eylül 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 280,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280,60 liradan, bin 848 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 869 liradan, 256 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260 liradan, bin 806 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 826 liradan, 903 liradan alınan Yarım Ziynet 913 liradan ve 452 liradan alınan Çeyrek Ziynet 457 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#altın #altın fiyatları #ekonomi
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