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Serbest piyasada altın fiyatları- 27 Ağustos 2019
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 286,20 lira oldu.
Ekonomi 27.08.2019, 17:41 27.08.2019, 17:56
Serbest piyasada altın fiyatları- 27 Ağustos 2019
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 286,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 286 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 286,20 liradan, bin 885 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 906 liradan, 261 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 265 liradan, bin 842 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 862 liradan, 921 liradan alınan Yarım Ziynet 931 liradan ve 461 liradan alınan Çeyrek Ziynet 466 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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