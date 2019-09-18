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Serbest piyasada altın fiyatları - 28 Eylül 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,70 lira oldu.

Ekonomi 18.09.2019, 17:26 18.09.2019, 17:33
Serbest piyasada altın fiyatları - 28 Eylül 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 274,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,70 liradan, bin 809 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 830 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 768 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 788 liradan, 884 liradan alınan Yarım Ziynet 894 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satıldı.

(İHA)

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