Serbest piyasada altın fiyatları-29 Ağustos 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 288,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 288,40 liradan, bin 899 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 920 liradan, 263 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267 liradan, bin 856 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 876 liradan, 928 liradan alınan Yarım Ziynet 938 liradan ve 464 liradan alınan Çeyrek Ziynet 469 liradan satılıyor.

(İHA)