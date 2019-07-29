Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 256,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,60 liradan, bin 690 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 711 liradan, 233,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237,80 liradan, bin 651 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 671 liradan, 826 liradan alınan Yarım Ziynet 836 liradan ve 413 liradan alınan Çeyrek Ziynet 418 liradan satıldı.

(İHA)