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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,90 lira oldu.
Ekonomi 09.08.2019, 17:36 09.08.2019, 17:44
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 264,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 264,90 liradan, bin 744 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 765 liradan, 241,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 245,50 liradan, bin 705 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 725 liradan, 852 liradan alınan Yarım Ziynet 862 liradan ve 426 liradan alınan Çeyrek Ziynet 431 liradan satıldı.
(İHA)
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