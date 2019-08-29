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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289 lira oldu.

Ekonomi 29.08.2019, 17:31
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 288,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289 liradan, bin 903 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 924 liradan, 263,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267,50 liradan, bin 860 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 880 liradan, 930 liradan alınan Yarım Ziynet 940 liradan ve 465 liradan alınan Çeyrek Ziynet 470 liradan satıldı.

(İHA)
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