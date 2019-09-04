Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,50 lira oldu.
Ekonomi 04.09.2019, 17:25