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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,20 lira oldu.

Ekonomi 06.09.2019, 17:45
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 280 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280,20 liradan, bin 845 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 866 liradan, 255,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259,50 liradan, bin 803 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 823 liradan, 902 liradan alınan Yarım Ziynet 912 liradan ve 451 liradan alınan Çeyrek Ziynet 456 liradan satıldı.

(İHA)
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