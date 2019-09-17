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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,80 lira oldu.
Ekonomi 17.09.2019, 17:53
İstanbul Kapalıçarşı’da 275,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,80 liradan, bin 816 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 837 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 775 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 795 liradan, 888 liradan alınan Yarım Ziynet 898 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı.(İHA)
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