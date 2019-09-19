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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,40 lira oldu.
Ekonomi 19.09.2019, 18:06
İstanbul Kapalıçarşı’da 275,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,40 liradan, bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 835 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 772 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 792 liradan, 886 liradan alınan Yarım Ziynet 896 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.(İHA)
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