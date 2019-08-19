Serbest piyasada altın fiyatları...19 Ağustos 2019'da Altın Fiyatları ne kadar oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 269,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269,50 liradan, bin 775 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 796 liradan, 245,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249,50 liradan, bin 734 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 754 liradan, 867 liradan alınan Yarım Ziynet 877 liradan ve 433 liradan alınan Çeyrek Ziynet 438 liradan satılıyor.

(İHA)